< sekcia Regióny
Partizánske zbiera nápady na zlepšenie priestoru cez pocitovú mapu
Mesto chce výsledky, ktoré plánuje zverejniť vo februári, využiť ako pomocný podklad pri plánovaní úprav verejných priestranstiev a zelene.
Autor TASR
Partizánske 12. januára (TASR) - Spätnú väzbu na zeleň a verejné priestory v Partizánskom zbiera miestna samospráva od obyvateľov cez online pocitovú mapu. Dotazník zverejnila na svojom webe v rámci cezhraničného projektu so Zlínom. Záujemcovia sa do aktivity môžu zapojiť do 15. januára, výsledky zverejní radnica vo februári, informovala na internetovej stránke mesta.
Obyvatelia môžu na pocitovej mape označiť parky, námestia, vnútrobloky, detské ihriská či ďalšie lokality, ktoré využívajú na oddych, pohyb alebo stretávanie sa. „Cieľom je zhromaždiť názory, ktoré pomôžu pri ďalšom plánovaní úprav v jednotlivých častiach mesta. Online dotazník predstavuje jeden z výstupov projektu s názvom Rozvoj partnerstva miest Zlín a Partizánske s dôrazom na riešenie spoločných výzev v oblasti územného rozvoja a efektivity verejnej správy,“ uviedla radnica.
Dotazník sprístupnila samospráva v prostredí ArcGIS Hub. Ide o online mapu, kde môžu záujemcovia označiť konkrétne miesta a pri prvých dvoch otázkach pridať aj komentár. Samospráva tak získa prehľad o tom, ktoré lokality ľudia vnímajú pozitívne, kde im niečo chýba alebo kde vidia problém. „Odpovede budú cenným podkladom pre plánovanie a zlepšovanie verejných priestorov aj zelene v meste. Otázok je celkom päť a odpovede nezaberú viac ako pár minút,“ uviedla dátová analytička mesta Ivana Michalcová. Dotazník je podľa nej určený nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov mesta, ktorí verejné priestory využívajú iným spôsobom a vedia ponúknuť ďalší pohľad.
Mesto chce výsledky, ktoré plánuje zverejniť vo februári, využiť ako pomocný podklad pri plánovaní úprav verejných priestranstiev a zelene. Vyzvalo preto ľudí, aby sa do mapovania zapojili a prispeli k tomu, aby sa Partizánske rozvíjalo podľa reálnych potrieb tých, ktorí v ňom žijú a ktorí ho navštevujú. „Spoločná spätná väzba môže prispieť k vytvoreniu verejných priestorov, v ktorých sa budeme cítiť príjemnejšie a bezpečnejšie,“ podotkla radnica.
Slovenská i česká samospráva získali na realizáciu projektu s názvom Rozvoj partnerstva miest Zlín a Partizánske s dôrazom na riešenie spoločných výzev v oblasti územného rozvoja a efektivity verejnej správy finančné prostriedky z Európskej únie v rámci Programu Interreg Slovensko-Česko 2021 - 2027. Celkové náklady predstavujú 267.412,36 eura. Projekt trvá od 1. októbra 2024 do 30. septembra.
Obyvatelia môžu na pocitovej mape označiť parky, námestia, vnútrobloky, detské ihriská či ďalšie lokality, ktoré využívajú na oddych, pohyb alebo stretávanie sa. „Cieľom je zhromaždiť názory, ktoré pomôžu pri ďalšom plánovaní úprav v jednotlivých častiach mesta. Online dotazník predstavuje jeden z výstupov projektu s názvom Rozvoj partnerstva miest Zlín a Partizánske s dôrazom na riešenie spoločných výzev v oblasti územného rozvoja a efektivity verejnej správy,“ uviedla radnica.
Dotazník sprístupnila samospráva v prostredí ArcGIS Hub. Ide o online mapu, kde môžu záujemcovia označiť konkrétne miesta a pri prvých dvoch otázkach pridať aj komentár. Samospráva tak získa prehľad o tom, ktoré lokality ľudia vnímajú pozitívne, kde im niečo chýba alebo kde vidia problém. „Odpovede budú cenným podkladom pre plánovanie a zlepšovanie verejných priestorov aj zelene v meste. Otázok je celkom päť a odpovede nezaberú viac ako pár minút,“ uviedla dátová analytička mesta Ivana Michalcová. Dotazník je podľa nej určený nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov mesta, ktorí verejné priestory využívajú iným spôsobom a vedia ponúknuť ďalší pohľad.
Mesto chce výsledky, ktoré plánuje zverejniť vo februári, využiť ako pomocný podklad pri plánovaní úprav verejných priestranstiev a zelene. Vyzvalo preto ľudí, aby sa do mapovania zapojili a prispeli k tomu, aby sa Partizánske rozvíjalo podľa reálnych potrieb tých, ktorí v ňom žijú a ktorí ho navštevujú. „Spoločná spätná väzba môže prispieť k vytvoreniu verejných priestorov, v ktorých sa budeme cítiť príjemnejšie a bezpečnejšie,“ podotkla radnica.
Slovenská i česká samospráva získali na realizáciu projektu s názvom Rozvoj partnerstva miest Zlín a Partizánske s dôrazom na riešenie spoločných výzev v oblasti územného rozvoja a efektivity verejnej správy finančné prostriedky z Európskej únie v rámci Programu Interreg Slovensko-Česko 2021 - 2027. Celkové náklady predstavujú 267.412,36 eura. Projekt trvá od 1. októbra 2024 do 30. septembra.