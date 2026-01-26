< sekcia Regióny
Partizánske zbúra garáže na Strojárenskej ulici
Náklady na samotnú asanáciu objektu odhadla radnica na približne 25.000 eur, terénne úpravy ju vyjdú ďalších 5000 eur.
Autor TASR
Partizánske 26. januára (TASR) - Samospráva Partizánskeho zabezpečí asanáciu garáží na Strojárenskej ulici. Dôvodom je ich zlý technický stav. Na mieste má záujem v budúcnosti vybudovať nové garáže, ktoré chce prenajímať.
Asanáciu objektu na pozemkoch vo vlastníctve mesta schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vlani v decembri. „Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o asanácií týchto garáží, pretože sú značne poškodené. Mesto chce toto územie najprv vyčistiť a potom s najväčšou pravdepodobnosťou postaviť nové garáže, ktoré už budú zodpovedať štandardom 21. storočia a následne ich prenajímať občanom,“ uviedol primátor Jozef Božik.
Výstavba nových garáži je podľa neho výzvou na najbližšie dva alebo tri roky. „Najskôr ideme riešiť prvý krok, a to je asanácia týchto poškodených priestorov,“ podčiarkol s tým, že na tomto riešení sa radnica dohodla aj s výborom mestskej časti Centrum - Baťovany a odobrila ho aj mestská rada.
