Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Regióny

Partizánske zbúra garáže na Strojárenskej ulici

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Náklady na samotnú asanáciu objektu odhadla radnica na približne 25.000 eur, terénne úpravy ju vyjdú ďalších 5000 eur.

Autor TASR
Partizánske 26. januára (TASR) - Samospráva Partizánskeho zabezpečí asanáciu garáží na Strojárenskej ulici. Dôvodom je ich zlý technický stav. Na mieste má záujem v budúcnosti vybudovať nové garáže, ktoré chce prenajímať.

Asanáciu objektu na pozemkoch vo vlastníctve mesta schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vlani v decembri. „Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o asanácií týchto garáží, pretože sú značne poškodené. Mesto chce toto územie najprv vyčistiť a potom s najväčšou pravdepodobnosťou postaviť nové garáže, ktoré už budú zodpovedať štandardom 21. storočia a následne ich prenajímať občanom,“ uviedol primátor Jozef Božik.

Výstavba nových garáži je podľa neho výzvou na najbližšie dva alebo tri roky. „Najskôr ideme riešiť prvý krok, a to je asanácia týchto poškodených priestorov,“ podčiarkol s tým, že na tomto riešení sa radnica dohodla aj s výborom mestskej časti Centrum - Baťovany a odobrila ho aj mestská rada.

Náklady na samotnú asanáciu objektu odhadla radnica na približne 25.000 eur, terénne úpravy ju vyjdú ďalších 5000 eur.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov