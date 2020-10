SOŠ v Parzitánskom má nové odborné učebne

Partizánske 13. októbra (TASR) - Študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) J. A. Baťu majú možnosť pracovať s technikou, ktorú budú neskôr obsluhovať v praxi. Umožnili im to dve nové odborné učebne určené pre mechatronikov a programátorov CNC strojov. Ich vybudovanie zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) za viac ako 235.000 eur, informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



"Vďaka moderným učebniam sa žiaci naučia simulovať konkrétne operácie vo výrobných podnikoch. Pokiaľ by napríklad prišlo k nejakej chybe na výrobnej linke, študenti sú schopní túto chybu automaticky odstrániť a správne naprogramovať procesy. Strojmi a zariadením sme sa priblížili k samotným firmám," uviedla riaditeľka školy Katarína Hartmannová.



Za posledných päť rokov TSK do školy investoval takmer 1,3 milióna eur vrátane spomínaných dvoch moderných učební, spomenul predseda TSK Jaroslav Baška. Pre školu krajská samospráva podľa neho pripravila aj ďalšie veľké projekty. "Jedným z nich je rekonštrukcia a modernizácia kuchyne, výdajne stravy a jedálne za viac ako 1,3 milióna eur, ktorú plánujeme rovnako financovať z rozpočtu kraja. Z eurofondov pripravujeme projekt zriadenia Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo za ďalší jeden milión eur," dodal Baška.