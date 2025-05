Žiadosti na prijatie do škôlky v Partizánskom prijímajú do 23. mája

Partizánske 7. mája (TASR) - Žiadosť o zápis detí do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske môžu zákonní zástupcovia detí podávať do 23. mája. Informovala o tom radnica na webe mesta.



„Žiadateľom o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je zákonný zástupca dieťaťa, ktorý vyplnenú žiadosť spolu s podpismi oboch zákonných zástupcov doručí do MŠ osobne, poštou, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky MŠ,“ uviedla radnica.



Zároveň pripomenula, že pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2025, je predprimárne vzdelávanie povinné. Pre školský rok 2025/2026 sú to všetky deti narodené od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2020. „Zákonní zástupcovia týchto detí sú povinní ich prihlásiť do spádovej MŠ. Musia tak urobiť aj zákonní zástupcovia dieťaťa žijúceho v zahraničí, pokiaľ má dieťa trvalý pobyt na Slovensku,“ doplnila.



Vedenia škôlok budú prednostne prijímať deti do spádovej MŠ, ktorá je podľa miesta bydliska v Partizánskom určená všeobecne záväzným nariadením.



Mesto je zriaďovateľom piatich MŠ. Bližšie informácie nájdu rodičia na internetových stránkach jednotlivých škôl.