Utorok 21. apríl 2026
Partizánske zrekonštruovalo spevnenú plochu na Nádražnej ulici

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Autor TASR
Partizánske 21. apríla (TASR) - Mesto Partizánske zabezpečilo rekonštrukciu spevnenej plochy pri bytových domoch na Nádražnej ulici. Do prác investovalo takmer 50.000 eur. Obnovenú plochu odovzdalo do užívania v utorok. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

„Samospráva zrekonštruovala spevnenú plochu o rozlohe 860 štvorcových metrov, ktorá je určená jednak pre chodcov, ale i pre parkovanie motorových vozidiel pri bytových domoch 889 a 892,“ spresnil Božik.

Kryt plochy je zhotovený zo zámkovej a drenážnej vsakovacej dlažby s hrúbkou 80 milimetrov. Plocha je ohraničená cestným obrubníkom uloženým v línii s medzerami pre odtekanie dažďovej vody.

Dodávateľom prác bola spoločnosť LT development so sídlom v Topoľčanoch, mesto jej v zmysle zmluvy o dielo zaplatilo 49.200 eur.
Neprehliadnite

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku