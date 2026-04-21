Partizánske zrekonštruovalo spevnenú plochu na Nádražnej ulici
Autor TASR
Partizánske 21. apríla (TASR) - Mesto Partizánske zabezpečilo rekonštrukciu spevnenej plochy pri bytových domoch na Nádražnej ulici. Do prác investovalo takmer 50.000 eur. Obnovenú plochu odovzdalo do užívania v utorok. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Samospráva zrekonštruovala spevnenú plochu o rozlohe 860 štvorcových metrov, ktorá je určená jednak pre chodcov, ale i pre parkovanie motorových vozidiel pri bytových domoch 889 a 892,“ spresnil Božik.
Kryt plochy je zhotovený zo zámkovej a drenážnej vsakovacej dlažby s hrúbkou 80 milimetrov. Plocha je ohraničená cestným obrubníkom uloženým v línii s medzerami pre odtekanie dažďovej vody.
Dodávateľom prác bola spoločnosť LT development so sídlom v Topoľčanoch, mesto jej v zmysle zmluvy o dielo zaplatilo 49.200 eur.
