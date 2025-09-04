Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Partizánske zrekonštruovalo vstupnú chodbu do MŠ Malá okružná

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Partizánske 4. septembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho zabezpečila rekonštrukciu vstupnej chodby do budovy Materskej školy (MŠ) Malá okružná. S prácami pri škôlke pokračuje, výmenou prejde brána, pribudne tam i parkovisko. Investíciu v hodnote 72.000 eur financuje z mestského rozpočtu. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

Rekonštrukciu vstupnej chodby zabezpečila radnica pred niekoľkými týždňami. „Zo vstupnej chodby sme urobili poloprestrešenú pergolu, dali sme sem novú keramickú dlažbu s plochou 200 štvorcových metrov (m2), nové omietky, podhľad, nové svietidlá,“ ozrejmil Božik.

Ďalšími prvkami v rámci investície podľa neho bude nová vstupná brána, ktorá bude elektrická, na diaľkové ovládanie, takisto i nové stojisko na nádoby na odpad a aj nové parkovisko s plochou 126 m2.
.

