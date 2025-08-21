< sekcia Regióny
Partizánske zrekonštruuje chodník na Tehelnej ulici
Autor TASR
Partizánske 21. augusta (TASR) - Samospráva Partizánskeho zabezpečí rekonštrukciu chodníka na Tehelnej ulici, rekonštrukciou prejde i spevnená plocha vo vnútrobloku Luhov I. Zmluvy o dielo so zhotoviteľmi podpísala radnica v stredu (20. 8.), za práce im zaplatí viac ako 70.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
Predmetom rekonštrukcie chodníka na Tehelnej ulici je úsek od Majerskej ulice po bývalú pekáreň a zastávku mestskej hromadnej dopravy (MHD) v dĺžke 244 metrov. „V dolnom úseku po bývalú sýpku doplníme parkové obrubníky a odfrézujeme časť betónového krytu a zrealizujeme nový asfaltobetónový ktyt. V hornom úseku od sýpky po zastávku MHD kompletne odstránime existujúci chodník a vybudujeme nový s obrubníkmi a asfaltobetónovým krytom,“ spresnil Božik.
Táto akcia je podľa neho prioritou v kontexte metodiky lokálnych virtuálnych investičných rozpočtov pre mestskú časť Šimonovany. Cena zákazky je 34.440 eur a termín ukončenia do dvoch mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.
Predmetom rekonštrukcie spevnenej plochy vo vnútrobloku Luhy I. je poškodená plocha pri reštaurácii, južnom vstupe do Parku Alexandra Dubčeka. „Celková plocha, ktorú ideme rekonštruovať, je 682 štvorcových metrov. Nový kryt v tejto lokalite bude kombinácia asfaltobetónu, drenážnej vsakovacej dlažby a zelene. Existujúce stromy zostanú zachované, trávnaté plochy sa zväčšia. Parkovacie plochy zostanú taktiež zachované,“ priblížil primátor.
Investícia je podľa neho rovnako prioritou v kontexte metodiky lokálnych virtuálnych investičných rozpočtov pre mestskú časť Luhy I. Cena zákazky je 35.670 eur a termín výstavby je do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.
