Partizánske zrekonštruuje oporný múr

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

S prácami začala samospráva v týchto dňoch.

Autor TASR
Partizánske 26. augusta (TASR) - Oporný múr a priľahlý chodník na Nitrianskej ceste v križovatke s Nemocničnou ulicou v Partizánskom prejde rekonštrukciou. S prácami začala samospráva v týchto dňoch. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

„Predmetom riešenia je nosná konštrukcia oporného gabionového múriku s celkovou dĺžkou 30,59 metra, ktorý bude spevňovať existujúci zdeformovaný a rozbitý oporný múr,“ konkretizoval Božik.

Priblížil, že múr slúži hlavne ako opora pre chodník, ktorý je aktuálne z dôvodu deformácií na múre prepadnutý a taktiež potrebuje opravu. Súčasťou novej časti oporného múru je aj nové oceľové zábradlie. „Toto riešenie mesto vybralo z dvoch možností pre jeho ekonomickú efektivitu a pre polohu podzemných vedení umiestnených v chodníku a v zelenom páse vedľa múru,“ dodal Božik.
