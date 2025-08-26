< sekcia Regióny
Partizánske zrekonštruuje oporný múr
S prácami začala samospráva v týchto dňoch.
Autor TASR
Partizánske 26. augusta (TASR) - Oporný múr a priľahlý chodník na Nitrianskej ceste v križovatke s Nemocničnou ulicou v Partizánskom prejde rekonštrukciou. S prácami začala samospráva v týchto dňoch. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Predmetom riešenia je nosná konštrukcia oporného gabionového múriku s celkovou dĺžkou 30,59 metra, ktorý bude spevňovať existujúci zdeformovaný a rozbitý oporný múr,“ konkretizoval Božik.
Priblížil, že múr slúži hlavne ako opora pre chodník, ktorý je aktuálne z dôvodu deformácií na múre prepadnutý a taktiež potrebuje opravu. Súčasťou novej časti oporného múru je aj nové oceľové zábradlie. „Toto riešenie mesto vybralo z dvoch možností pre jeho ekonomickú efektivitu a pre polohu podzemných vedení umiestnených v chodníku a v zelenom páse vedľa múru,“ dodal Božik.
