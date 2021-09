ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom má k dispozícii hybridnú učebňu

Partizánske 23. septembra (TASR) – Základná škola Radovana Kaufmana v Partizánskom má ako prvá na Slovensku k dispozícii novú hybridnú digitálnu učebňu. Žiaci a pedagógovia ju budú môcť od štvrtka využívať aj na vyučovanie telesnej výchovy dištančnou formou. Na škole zrealizujú aj výskum zavedenia tretej hodiny telesnej výchovy.



Digitálnu učebňu poskytla škole súkromná spoločnosť, tá spolupracuje i so športovou akadémiou Mateja Tótha, do ktorej sa ZŠ zapojila. Technológia, ktorá je tam zavedená, prináša väčšiu interakciu.



„Prichádzame s konceptom platformy, ktorá bude multifunkčne používaná pre výučbu. Bude prinášať hravé vyučovanie," priblížil Marián Puttera zo spoločnosti Cisco system Slovakia.



Novú učebňu ocenil i olympionik Tóth, ktorý je podľa svojich slov veľmi rád, že technológie vieme využiť na prospešné veci, ako na prenášanie obsahu k deťom do tried, zvlášť v tomto čase. „Digitalizácii sa nevyhneme, musíme sa jej prispôsobovať a hľadať formy, ako sa čo najviac dostať k deťom," podotkol Tóth.



„Učebňa je prvá na Slovensku, ale zároveň veríme, že nie posledná. Digitalizácia a šport našich škôl je prioritou. Hovoriť o všetkých týchto dôležitých oblastiach naprieč všetkými predmetmi je mimoriadne dôležité a je to práve to, čo nás pandémia naučila. Nedeliť predmety na izolované časti, ale prierezovo sa dotýkať všetkých predmetov," skonštatovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová.



Toto je podľa nej i cieľom reformy, ktorú rezort pripravuje v rámci kurikurálnych zmien. Tie sú podľa Síthovej jednou zložkou, druhou je práve digitalizácia škôl. Ako priznala, tam rezort vníma obrovský dlh, k čomu dopomôže i Plán obnovy a odolnosti.



Za veľký prínos pre mesto označil novú učebňu primátor Partizánskeho Jozef Božik, podľa ktorého sa môže využívať na viacero predmetov, vrátane telesnej výchovy.



Škola sa zapojí aj do výskumu zavedenia tretej vyučovacej hodiny telesnej výchovy, a to prostredníctvom žiakov štvrtého ročníka. Táto otázka sa podľa štátnej tajomníčky na rezorte školstva aktívne rieši, podmienená je však dátami a výstupmi, čo to prináša a zlepšuje, na úkor čoho bude tretia hodina, prípadne či budú deti dlhšie v škole. „Všetky dôsledky, ktoré to prinesie, kým to zavedieme, musíme mať zodpovedané," dodala.