Partizánske opäť odpustí polovicu nájomného

Partizánske 1. marca (TASR) - Samospráva Partizánskeho opätovne odpustí podnikateľom s prevádzkami v mestských nebytových priestoroch polovicu nájomného. Znížené nájomné budú mať za druhú vlnu pandémie nového koronavírusu, keď mali pre prijaté opatrenia sťažené podnikanie. Opatrenie schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom februára.



Odpustením polovice nájomného v priestoroch v správe Mestskej umeleckej agentúry (MUA) a Správy majetku mesta (SMM) chce samospráva pomôcť k znovuoživeniu, respektíve prežitiu predovšetkým malých podnikateľov, ktorí sú nájomcami v mestských priestoroch na základe zmlúv a doručených žiadostí o odpustenie časti nájomného.



Podnikatelia budú mať znížené nájomné za obdobie od polovice októbra minulého roka do 31. januára 2021. Pre SMM to znamená výpadok príjmov vo výške 10.306,15 eura a pre MUA vo výške 2777,49 eura.



Rovnakú zľavu z nájomného vo výške 50 percent by mali dostať i za február tohto roka tie subjekty, ktoré majú pre prijaté opatrenia naďalej sťažený výkon svojho podnikania. Mesto obdobne postupovalo i počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu.