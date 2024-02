Partneri z Francúzska sa s Prešovským krajom chcú venovať envirotémam

Prešov 23. februára (TASR) - Na oblasť vodných zdrojov a životného prostredia, udržateľného cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva je zacielené partnerstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a francúzskeho regiónu SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur. Potvrdilo to aj spoločné pracovné stretnutie oboch partnerov, ktoré sa v uplynulých dňoch uskutočnilo v Prešovskom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Návšteva francúzskeho partnerského regiónu je pre nás veľkou inšpiráciou, pretože sa majú čím pochváliť a vedia, ako na to najmä v oblasti cestovného ruchu. Kľúčové sú ich skúsenosti, z ktorých môžeme čerpať na našom území a pri našich projektoch, a to aj v oblasti zadržiavania vody v prostredí, ktorá bola našou hlavnou témou úvodného pracovného rokovania. Konkrétnu predstavu spolupráce vidíme v rámci čerpania eurofondov, pretože sú národné iniciatívy, ktoré môžu využívať aj krajiny bez spoločných hraníc," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



"V neposlednom rade by som určite namieril túto spoluprácu aj na oblasť kultúry. Veľmi ich zaujala rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola a jeho diela, ktoré momentálne počas rekonštrukcie budú putovať nielen po Slovensku, ale aj po zahraničí. Toto je takým lákadlom pre nich, aby možno v budúcnosti prišli opäť," doplnil Majerský.



Prienikom vzájomnej spolupráce oboch regiónov sú prioritne oblasti udržateľného turizmu a zelených tém. "Náš región je hojne navštevovaný, avšak v minulosti sme urobili veľké množstvo chýb, ktorými sme možno poškodili územie, do ktorého turisti prichádzajú. S regiónom PSK sa preto chceme vzájomne obohacovať o poznatky a pristupovať k téme cestovného ruchu citlivo, šetrne a udržateľne aj v vzhľadom na životné prostredie. Práve v tomto smere vidíme potenciál v programe 'LIFE a iné finančné mechanizmy', kde by sme vedeli vybrať spoločné témy a zapojili oba alebo aj viacero regiónov, aby sme sa následne mohli uchádzať o eurofondy," uviedol podpredseda SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur Jean-Pierre Colin.



Hostia absolvovali prehliadku atraktívnych lokalít kraja, okolia Starej Ľubovne, Domaše a Polonín, kde sa otvorili nové možnosti nadväzovania kontaktov pri ochrane národných parkov aj so zapojením partnerov zo susedných krajín Poľska a Ukrajiny.



Bilaterálne vzťahy regiónu Provence-Alpes-Côte d'Azur a Prešovského kraja by mali vyústiť do podpisu oficiálnej dohody o vzájomnej spolupráci v novembri tohto roku v Marseille.