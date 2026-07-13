< sekcia Regióny
Pasáž na námestí v Dunajskej Strede rekonštruujú
Realizácia stavebných prác potrvá od odovzdania staveniska najviac štyri mesiace.
Autor TASR
Dunajská Streda 13. júla (TASR) - Pasáž na Námestí Ármina Vámbéryho prechádza rekonštrukciou. Práce zahŕňajú obnovu krytu podlahy pasáže, potrebné stavebno-konštrukčné opravy, ako aj výmenu klampiarskych konštrukcií strechy nad pasážou. Informovala o tom dunajskostredská radnica.
„Rekonštrukcia neznamená len výmenu asfaltového krytu podlahy, súčasťou prác je aj obnova betónového podkladu a následné kladenie novej dlažby,“ priblížilo mesto. V prvej etape odstránia existujúcu asfaltovú vrstvu a vykonajú potrebné stavebné úpravy. Výmena oplechovania nad pasážou prispeje k ochrane stavebnej konštrukcie pred zatekaním dažďovej vody.
Realizácia stavebných prác potrvá od odovzdania staveniska najviac štyri mesiace. Rekonštrukcia bude prebiehať postupne, preto je potrebné v nasledujúcom období počítať s dočasnými obmedzeniami. „Počas realizácie prác prosíme obyvateľov aj všetkých, ktorí sa v tejto lokalite pohybujú, o trpezlivosť a pochopenie,“ dodali z radnice.
„Rekonštrukcia neznamená len výmenu asfaltového krytu podlahy, súčasťou prác je aj obnova betónového podkladu a následné kladenie novej dlažby,“ priblížilo mesto. V prvej etape odstránia existujúcu asfaltovú vrstvu a vykonajú potrebné stavebné úpravy. Výmena oplechovania nad pasážou prispeje k ochrane stavebnej konštrukcie pred zatekaním dažďovej vody.
Realizácia stavebných prác potrvá od odovzdania staveniska najviac štyri mesiace. Rekonštrukcia bude prebiehať postupne, preto je potrebné v nasledujúcom období počítať s dočasnými obmedzeniami. „Počas realizácie prác prosíme obyvateľov aj všetkých, ktorí sa v tejto lokalite pohybujú, o trpezlivosť a pochopenie,“ dodali z radnice.