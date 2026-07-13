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Pondelok 13. júl 2026
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Pasáž na námestí v Dunajskej Strede rekonštruujú

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Realizácia stavebných prác potrvá od odovzdania staveniska najviac štyri mesiace.

Autor TASR
Dunajská Streda 13. júla (TASR) - Pasáž na Námestí Ármina Vámbéryho prechádza rekonštrukciou. Práce zahŕňajú obnovu krytu podlahy pasáže, potrebné stavebno-konštrukčné opravy, ako aj výmenu klampiarskych konštrukcií strechy nad pasážou. Informovala o tom dunajskostredská radnica.

„Rekonštrukcia neznamená len výmenu asfaltového krytu podlahy, súčasťou prác je aj obnova betónového podkladu a následné kladenie novej dlažby,“ priblížilo mesto. V prvej etape odstránia existujúcu asfaltovú vrstvu a vykonajú potrebné stavebné úpravy. Výmena oplechovania nad pasážou prispeje k ochrane stavebnej konštrukcie pred zatekaním dažďovej vody.

Realizácia stavebných prác potrvá od odovzdania staveniska najviac štyri mesiace. Rekonštrukcia bude prebiehať postupne, preto je potrebné v nasledujúcom období počítať s dočasnými obmedzeniami. „Počas realizácie prác prosíme obyvateľov aj všetkých, ktorí sa v tejto lokalite pohybujú, o trpezlivosť a pochopenie,“ dodali z radnice.
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