Pašiové hry v Trnave si prišlo pozrieť viac ako 6000 divákov

Trnava 15. apríla (TASR) - Výpravné predstavenie Pašie - Cesta pútnika hrané pod holým nebom v trnavskom Sade Antona Bernoláka si počas uplynulého víkendu prišlo pozrieť viac ako 6000 ľudí. Tradícia pašiových hier sa do Trnavy vrátila po 20 rokoch. Informovali o tom z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.



„Som veľmi rád, že sa Trnavský samosprávny kraj rozhodol priniesť takéto podujatie práve do Trnavy. Rovnako ma teší, že Trnavské osvetové stredisko sa tejto výzvy zhostilo s takým nasadením. Prípravy boli náročné, no výsledok rozhodne stál za to,“ uviedol riaditeľ Trnavského osvetového strediska Dušan Blahút.



Predstavenie sprevádzala projekcia smerovaná na mestské hradby, svetelné efekty či autorská hudba. Scénu dopĺňali autentické kostýmy, živé kone a takmer 50 účinkujúcich - profesionálnych hercov, členov študentského divadla aj dobrovoľníkov.



„Od začiatku sme vedeli, že pripravujeme dielo s hlbokým duchovným posolstvom, ktoré musí byť zároveň profesionálne zvládnuté po všetkých umeleckých aj produkčných stránkach. Veľmi si vážim flexibilitu tímu, nasadenie hercov aj technického štábu,“ doplnil režisér Kamil Žiška.