Pondelok 25. máj 2026
TRAGÉDIA V OBCI GEMER: Pastiera usmrtila na lúke krava

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Autor TASR
Gemer 25. mája (TASR) - V obci Gemer v okrese Revúca došlo v pondelok k tragickej udalosti, pri ktorej prišiel o život 40-ročný muž. Smrteľné zranenia mu mala pri pasení spôsobiť krava. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

„Podľa doposiaľ zistených informácií mal muž na lúke pásť hovädzí dobytok, pričom jedna z kráv mala mužovi spôsobiť zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla polícia.

