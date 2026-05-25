TRAGÉDIA V OBCI GEMER: Pastiera usmrtila na lúke krava
Autor TASR
Gemer 25. mája (TASR) - V obci Gemer v okrese Revúca došlo v pondelok k tragickej udalosti, pri ktorej prišiel o život 40-ročný muž. Smrteľné zranenia mu mala pri pasení spôsobiť krava. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Podľa doposiaľ zistených informácií mal muž na lúke pásť hovädzí dobytok, pričom jedna z kráv mala mužovi spôsobiť zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla polícia.
