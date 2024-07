Päť gotických kostolov na Gemeri získa na svoju obnovu vysoké granty

Henckovce 15. júla (TASR) - Päť gotických kostolov v regióne Gemer získa na svoju obnovu granty v celkovej výške 500.000 eur. Projekt zahŕňajúci rekonštrukčné a reštaurátorské práce je výsledkom spolupráce občianskeho združenia (OZ) Gotická cesta a Nadácie VÚB. Prvým z kostolov, ktorý bude môcť grant využiť, bude rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých v Henckovciach, v nasledujúcich rokoch by sa obnovy mali dočkať aj stredoveké kostoly v Štítniku, Ochtinej, Rákoši a Rimavskej Bani. TASR o tom informovalo OZ a nadácia.



Spolupráca OZ Gotická cesta a Nadácie VÚB má v nasledujúcich rokoch priniesť obnovu piatich gotických kostolov v regióne Gemer. Zmyslom partnerstva je venovať združeniu grantovú podporu v období rokov 2024 až 2028 na záchranu vybraných gotických sakrálnych objektov v celkovej výške 500.000 eur. V rámci projektu má dôjsť každý rok k obnove jedného kostola.



"Obnova pamiatok je jedným zo základných pilierov poslania našej nadácie. Počas svojej 20-ročnej histórie sme v tejto oblasti prerozdelili granty v hodnote viac ako 3,5 milióna eur. Veľmi sa tešíme, že na najbližších päť rokov bude súčasťou tejto našej stratégie aj jedinečný projekt združenia Gotická cesta. Jeho tím má za sebou systematické výsledky v propagácii a obnove pamiatok v regióne, ktorý patrí z hľadiska stredovekého sakrálneho umenia medzi najvýznamnejšie na Slovensku," uviedol predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich.



Do päťročného partnerského projektu bolo na základe dlhodobého skúmania potrieb pri záchrane pamiatok v regióne vybraných päť gotických kostolov, ktoré sa nachádzajú v správe miestnych farností rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Ešte do konca tohto roka prejde rekonštrukciou prvý z kostolov, a to Kostol Všetkých svätých v Henckovciach v okrese Rožňava. S pomocou grantu vo výške 100.000 eur budú realizované reštaurátorské práce na interiérových stenách hlavnej lode kostola i rekonštrukcia okien.



"Keďže zdrojov na obnovu kultúrneho dedičstva u nás nie je veľa, podpora tohto rozmeru dokáže naozaj zmeniť stav pamiatok, ktoré pomáhame vlastníkom zanechať a zveľadiť pre budúce generácie. V mnohých kostoloch nám to rozviaže ruky a vieme sa lepšie zamerať aj na kvalitu realizácie," skonštatoval podpredseda OZ Gotická cesta Peter Palgut.



V gemersko-malohontskom regióne sa dodnes zachovalo vyše 20 historických kostolov so stredovekými nástennými maľbami. V roku 2022 boli Značkou Európske dedičstvo ocenené fresky v evanjelických chrámoch v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach a katolíckych kostoloch v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach a Plešivci.