Päť horolezcov vo Vysokých Tatrách potrebovalo pomoc záchranárov

Vysoké Tatry 15. februára (TASR) - Horskí záchranári z Vysokých Tatier majú za sebou náročnú záchrannú akciu. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc ich požiadali v pondelok (14. 2.) večer dve skupiny poľských horolezcov, ktorí liezli pilierom na Ušatú vežu.



Prvá skupina troch horolezcov doliezla na Ušatú vežu a spočiatku žiadala len telefonickú navigáciu na zostup Nemeckým rebríkom. Keďže sa im ani po viac ako hodine nepodarilo trafiť zostupovú trasu, požiadali o pomoc. "Z Chaty pri Zelenom plese prišla žiadosť o pomoc pre ďalšiu dvojicu, ktorá liezla za trojicou horolezcov. S dvojicou sa nedalo telefonicky spojiť, nachádzali sa v exponovanom teréne v blízkosti piliera na Ušatú vežu, no potme nedokázali pokračovať ďalej a ani zostúpiť," priblížila HZS.



Na pomoc uviaznutým horolezcom odišli záchranári HZS zo Starého Smokovca. Pred polnocou sa im podarilo dosiahnuť trojicu horolezcov, ktorá doliezla na vrchol. Pomocou istenia lanovou technikou s nimi zostúpili na chatu. "Následne po komunikácii s dvojicou horolezcov, ktorá sa nachádzala nižšie, vzhľadom na terén a časovú dostupnosť k nim sa dohodli, že počkajú do svitania a v skorých ranných hodinách prebehne evakuácia pomocou vrtuľníka," dodáva HZS.



Posádka leteckých záchranárov vzlietla hneď po svitaní. V Starom Smokovci vyzdvihla na palubu dvoch záchranárov HZS, ktorých následne vysadili pri uviaznutej dvojici. Muža a ženu pripravili na letecký transport. "Postupne boli obaja pomocou palubného žeriava evakuovaní z terénu a vysadení pri Chate pri Zelenom plese, kde si ich prevzal do starostlivosti lekár leteckých záchranárov," doplnili horskí záchranári s tým, že po vyšetrení zostali na vlastnú žiadosť na chate.