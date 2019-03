Päť knižníc v Košickom kraji ponúka akcie spojené s literatúrou

Ako informoval Úrad KSK, v piatich regionálnych knižniciach je v súčasnosti evidovaných približne 26.000 registrovaných používateľov služieb.

Košice 3. marca (TASR) – Pestrý program ponúka pre dospelých, mládež i deti počas nadchádzajúceho týždňa päť knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). V spoločnom projekte pod názvom Košická župa žije knihou pripravili od pondelka do piatka (4. - 8. 3.) zážitkové čítania, literárne pásma, besedy s osobnosťami, prednášky, súťaže, kvízy, tvorivé dielne, výstavy či biblioterapiu.



"Naším cieľom je, aby sme vtiahli obyvateľov nášho regiónu a návštevníkov do sveta kníh a ponúkli im terapiu v dnešnej uponáhľanej hektickej dobe. Programy nájdu záujemcovia na webstránkach jednotlivých knižníc," uviedla pre TASR vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jana Knežová. Aktivity sú súčasťou celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.



Košická Verejná knižnica Jána Bocatia pripravila napríklad besedy so spisovateľkami Adrianou Gregorovou a Elenou Elekovou, dramatizáciu rozprávky či gitarové soirée. V Zemplínskej knižnici v Trebišove to bude výstava ilustrácií Anny Hausovej či stretnutie s autorkou Tinou Van der Holland. K ponuke Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach patrí výstava o 100 rokoch českého komiksu či súťaž o kráľa detských čitateľov. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pozýva na vyhlásenie III. ročníka vedomostnej súťaže Perly poznania alebo na prednášku o závislosti detí od digitálnych technológií. Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi pripravila súťaž v recitácii detí materských škôl či besedu s autorkou televíznych dokumentárnych projektov Kristínou Lapšanskou. Aktivity knižníc budú pokračovať v rámci mesiaca knihy aj v ďalších marcových dňoch.



Ako informoval Úrad KSK, v piatich regionálnych knižniciach je v súčasnosti evidovaných približne 26.000 registrovaných používateľov služieb. Stav knižničného fondu je takmer 600.000 knižných jednotiek. V tomto roku vyčlenil KSK na nákup nových kníh a dokumentov viac ako 20.000 eur, ďalšie zdroje získali knižnice vďaka grantom a sponzorom.



"Každoročne sa snažíme viac prispievať na nákup kníh. Podporujeme však aj to, aby sa knižnice transformovali a profilovali sa aj ako komunitné centrá s rôznymi aktivitami, a venovali sa podpore rozvoja čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia, celoživotného vzdelávania, ako aj podpore najmä regionálnych autorov a literatúry," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Ocenil aj aktivity knižníc v elektronickom priestore, vrátane projektu literárneho magazínu Knihy na dosah.