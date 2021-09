Päť knižníc v ŽSK sa spojilo v kampani S knižnicou na každom kroku

Dolný Kubín 20. septembra (TASR) – Päť knižníc v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa spojilo v spoločnej kampani S knižnicou na každom kroku. Pomocou nej sa snažia spropagovať knižnice a ich služby. Do kampane sa zapojili Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Kysucká knižnica v Čadci, Turčianska knižnica v Martine, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Krajská knižnica v Žiline.



"Pri vytváraní kampane sme sa snažili poukázať na to, že zdieľanie kníh a samotné čítanie je stále aktuálny a moderný spôsob získavania informácií, vzdelávania či trávenia voľného času. Zámerom je vyjsť z knižnice medzi ľudí a ukázať, že s knihou sa môžeme stretnúť na nových a netradičných miestach. Že mágia kníh má presah na rôzne prostredia, profesie a záujmy," priblížil hlavný iniciátor kampane - riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek.



Kampaň je podľa koordinátorky služieb a kultúrno-výchovnej činnosti Oravskej knižnice Márie Babík Ferancovej v podobe nálepky umiestnenej vo viacerých inštitúciách, firmách či reštauráciách. "Grafický aj textový vizuál nálepky je všade jednotný a odkazuje na prepojenie knihy a prevádzky. Napríklad Knihy máme v krvi, určená pre transfúznu stanicu, alebo Zamestnaj sa knihou pre úrad práce. Mení sa len odkaz na danú knižnicu a jej logo. Na nálepkách je umiestnený aj programovateľný QR kód. Jeho flexibilita spočíva v tom, že štandardne odkáže čitateľa na web knižnice. Administrátor knižnice ho dokáže však aj na diaľku preprogramovať, aby čitateľa presmeroval na konkrétnu aktivitu či program knižnice," vysvetlila.



Knižnice ponúkajú v rámci spoločnej kampane zapojeným prevádzkam alebo inštitúciám aj možnosť umiestniť do ich priestorov niekoľko vyradených kníh z knižného fondu, ktoré si budú môcť ich návštevníci bezplatne zobrať. "Nápad kampane vznikol na základe pokračovania projektu Na ceste–daruj knihe nový domov, ktorý už rok posúva knihy cestujúcim na vlakových či autobusových staniciach, v ústavoch na výkon trestu alebo v netradičných lokalitách," dodala Babík Ferancová.