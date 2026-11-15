< sekcia Regióny
Päť laureátov Ceny slobody Antona Srholca si prevzalo ocenenia
Dielo predstavuje prekonávanie prekážok v čase a priestore, pričom socha vytvára symbolický oblúk ako premostenie.
Autor TASR
Trnava 15. novembra (TASR) - Sociologička a politologička Soňa Szomolányi, publicistka a novinárka Zuzana Szatmáry, literárny vedec a bývalý diplomat Rudolf Chmel, novinárka a dokumentaristka Soňa Gyarfašová a občiansky aktivista Marek Mach získali tohtoročnú Cenu slobody Antona Srholca. Ocenenie, ktoré je spojené s Dňom boja za slobodu a demokraciu, si prevzali v nedeľu v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) udeľuje ocenenia osobnostiam, ktoré sa výrazne pričinili o ochranu ľudských práv, upevnenie demokracie a právneho štátu a prejavili mimoriadnu občiansku statočnosť, skonštatoval predseda kraja Jozef Viskupič. TTSK udeľuje ocenenia každoročne od roku 2018. V roku 2020 sa cena neudeľovala vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Počas ôsmich ročníkov získalo ocenenia 38 laureátov.
Cena nesie meno Antona Srholca, rodáka zo Skalice, rímskokatolíckeho kňaza, saleziána a politického väzňa, ktorý celý život obhajoval ľudskú dôstojnosť, pravdu a slobodu. V tomto roku si kraj pripomína desiate výročie jeho úmrtia viacerými aktivitami.
Súčasťou ocenenia je aj umelecké dielo vytvorené akademickým sochárom Jozefom Kurincom, ktorý sa inšpiroval fotografiami amerického fotografa E. Muybridgea. Dielo predstavuje prekonávanie prekážok v čase a priestore, pričom socha vytvára symbolický oblúk ako premostenie.
Tohtoroční laureáti svojimi príbehmi, profesijnou zodpovednosťou, občianskymi a hodnotovými postojmi ukázali, že patria k osvietenejšej komunite, povedal Viskupič. „Verní hodnotám pravdy, slobody a demokracie sa neúnavne zasadzovali a zasadzujú o to, aby sa násilie, primitivizmus a hrubosť nestali normou. Patrí im za to naša vďaka, úcta a rešpekt,“ skonštatoval predseda kraja.
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) udeľuje ocenenia osobnostiam, ktoré sa výrazne pričinili o ochranu ľudských práv, upevnenie demokracie a právneho štátu a prejavili mimoriadnu občiansku statočnosť, skonštatoval predseda kraja Jozef Viskupič. TTSK udeľuje ocenenia každoročne od roku 2018. V roku 2020 sa cena neudeľovala vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Počas ôsmich ročníkov získalo ocenenia 38 laureátov.
Cena nesie meno Antona Srholca, rodáka zo Skalice, rímskokatolíckeho kňaza, saleziána a politického väzňa, ktorý celý život obhajoval ľudskú dôstojnosť, pravdu a slobodu. V tomto roku si kraj pripomína desiate výročie jeho úmrtia viacerými aktivitami.
Súčasťou ocenenia je aj umelecké dielo vytvorené akademickým sochárom Jozefom Kurincom, ktorý sa inšpiroval fotografiami amerického fotografa E. Muybridgea. Dielo predstavuje prekonávanie prekážok v čase a priestore, pričom socha vytvára symbolický oblúk ako premostenie.
Tohtoroční laureáti svojimi príbehmi, profesijnou zodpovednosťou, občianskymi a hodnotovými postojmi ukázali, že patria k osvietenejšej komunite, povedal Viskupič. „Verní hodnotám pravdy, slobody a demokracie sa neúnavne zasadzovali a zasadzujú o to, aby sa násilie, primitivizmus a hrubosť nestali normou. Patrí im za to naša vďaka, úcta a rešpekt,“ skonštatoval predseda kraja.