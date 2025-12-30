Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Regióny

Päť liniek MHD v Prešove premáva po nehode v štandardných trasách

.
Na snímke MHD v centre Prešova. Foto: TASR - František Iván

V dôsledku dopravnej nehody na križovatke ulíc Levočská a Volgogradská na ceste I/18 došlo k celkovému znefunkčneniu svetelnej signalizácie.

Autor TASR
Prešov 30. decembra (TASR) - Križovatka Levočská - Volgogradská - Marka Čulena je už prejazdná a všetky dotknuté linky (12, 17, 29, 34, 43) MHD premávajú v štandardných trasách bez obmedzení. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Tomek.

V dôsledku dopravnej nehody na spomenutej križovatke premávalo od 20. decembra päť liniek MHD po obchádzkových trasách. Ako vtedy informovala polícia, v dôsledku dopravnej nehody na križovatke ulíc Levočská a Volgogradská na ceste I/18 došlo k celkovému znefunkčneniu svetelnej signalizácie.
.

Neprehliadnite

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?