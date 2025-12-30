< sekcia Regióny
Päť liniek MHD v Prešove premáva po nehode v štandardných trasách
V dôsledku dopravnej nehody na križovatke ulíc Levočská a Volgogradská na ceste I/18 došlo k celkovému znefunkčneniu svetelnej signalizácie.
Autor TASR
Prešov 30. decembra (TASR) - Križovatka Levočská - Volgogradská - Marka Čulena je už prejazdná a všetky dotknuté linky (12, 17, 29, 34, 43) MHD premávajú v štandardných trasách bez obmedzení. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Tomek.
V dôsledku dopravnej nehody na spomenutej križovatke premávalo od 20. decembra päť liniek MHD po obchádzkových trasách. Ako vtedy informovala polícia, v dôsledku dopravnej nehody na križovatke ulíc Levočská a Volgogradská na ceste I/18 došlo k celkovému znefunkčneniu svetelnej signalizácie.
