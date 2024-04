Päť ľudí sa zranilo pri nehode neďaleko Dunajskej Stredy

Dunajská Streda 5. apríla (TASR) - Traja dospelí a dve deti utrpeli zranenia pri piatkovej dopravnej nehode neďaleko Dunajskej Stredy. Došlo ku kolízii niekoľkých áut, polícia musela cestu prvej triedy na potrebný čas úplne uzavrieť. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Podľa prvotných informácií staršia vodička auta Peugeot chcela odbočiť z hlavnej cesty doľava na vedľajšiu cestu, no z doposiaľ nezistených príčin do nej zozadu narazil vodič auta Škoda Octavia. Náraz posunul Peugeot do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim vozidlom Ford Galaxy. Pri náraze došlo aj k poškodeniu ďalšieho vozidla, ktoré v tom čase stálo na križovatke smerom od obce Povoda," uviedla.



Pri nehode sa zranil starší manželský pár z vozidla značky Peugeot, žena a dve deti z auta značky Ford. Všetkých museli záchranári urýchlene previezť do nemocníc, po muža prileteli leteckí záchranári. Vodič auta Škoda sa pri nehode nezranil. Policajti alkohol u vodičov dychovými skúškami nezistili, šoférke auta Peugeot odobrali krv.



Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.