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Päť osobností si prevezme Cenu slobody Antona Srholca
Cena nesie meno Antona Srholca, rodáka zo Skalice, rímskokatolíckeho kňaza, saleziána a politického väzňa, ktorý celý život obhajoval ľudskú dôstojnosť, pravdu a slobodu.
Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Päť osobností si v rámci osláv výročia Novembra '89 prevezme Cenu slobody Antona Srholca 2026. Ocenenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) získajú za svoju občiansku angažovanosť a prínos k ochrane slobody, demokracie a ľudských práv. Slávnostné podujatie sa uskutoční v nedeľu (15. 11.) v Divadle Jána Palárika v Trnave. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.
Tohtoročnými laureátmi sú sociologička a politologička Soňa Szomolányi, publicistka a novinárka Zuzana Szatmáry, literárny vedec a bývalý diplomat Rudolf Chmel, novinárka a dokumentaristka Soňa Gyarfašová a občiansky aktivista Marek Mach.
„Tohtoroční laureáti svojimi príbehmi, profesijnou zodpovednosťou, občianskymi a hodnotovými postojmi ukázali, že patria k osvietenejšej komunite. Verní hodnotám pravdy, slobody a demokracie sa neúnavne zasadzovali a zasadzujú o to, aby sa násilie, primitivizmus a hrubosť nestali normou. Patrí im za to naša vďaka, úcta a rešpekt,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Cena nesie meno Antona Srholca, rodáka zo Skalice, rímskokatolíckeho kňaza, saleziána a politického väzňa, ktorý celý život obhajoval ľudskú dôstojnosť, pravdu a slobodu. V tomto roku si kraj pripomína desiate výročie jeho úmrtia viacerými aktivitami.
Tohtoročnými laureátmi sú sociologička a politologička Soňa Szomolányi, publicistka a novinárka Zuzana Szatmáry, literárny vedec a bývalý diplomat Rudolf Chmel, novinárka a dokumentaristka Soňa Gyarfašová a občiansky aktivista Marek Mach.
„Tohtoroční laureáti svojimi príbehmi, profesijnou zodpovednosťou, občianskymi a hodnotovými postojmi ukázali, že patria k osvietenejšej komunite. Verní hodnotám pravdy, slobody a demokracie sa neúnavne zasadzovali a zasadzujú o to, aby sa násilie, primitivizmus a hrubosť nestali normou. Patrí im za to naša vďaka, úcta a rešpekt,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Cena nesie meno Antona Srholca, rodáka zo Skalice, rímskokatolíckeho kňaza, saleziána a politického väzňa, ktorý celý život obhajoval ľudskú dôstojnosť, pravdu a slobodu. V tomto roku si kraj pripomína desiate výročie jeho úmrtia viacerými aktivitami.