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Päť vybraných mostov v Detve odborne skontrolujú
Celkovú sumu za vypracovanie diagnostiky a protokolov v zmysle zmluvy stanovili na 9717 eur.
Autor TASR
Detva 30. júna (TASR) - Pre zaistenie bezpečnosti prejde päť vybraných detvianskych mostov odbornou kontrolou. Zistiť sa má ich aktuálny technicko-stavebný stav a určiť potrebný rozsah budúcich rekonštrukčných prác. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Spresnil, že navrhovaná diagnostika sa zameriava na kľúčové mostné objekty v rôznych častiach Detvy, ktoré denne využívajú stovky motoristov aj chodcov. Konkrétne ide podľa neho o most pri čističke v miestnej časti Krné či most na Ulici Andreja Hlinku pri štvrtej základnej škole. Taktiež o mosty na sídlisku pri pošte, na Námestí SNP pri Podpolianskom múzeu a pri kúpalisku v smere do miestnej časti Skliarovo.
Ako uviedol, prvou fázou celého procesu je obhliadka v teréne. Výstupom z podrobného monitoringu bude ucelený a odborný protokol. „V tomto dokumente budú presne definované technické závery a najmä konkrétne odporúčania k ďalšiemu postupu a rozsahu opráv pre každý jeden z monitorovaných mostov,“ objasnil. Samospráva tak získa jasný prehľad a odborný podklad, z ktorého bude môcť plánovať finančné prostriedky i samotný harmonogram budúcich stavebných prác.
Mesto poznamenalo, že odbornú prehliadku mostov zabezpečí na základe výsledkov výberového konania a uzatvorenej zmluvy o dielo špecializovaná spoločnosť Strength so sídlom v Žiline. Celkovú sumu za vypracovanie diagnostiky a protokolov v zmysle zmluvy stanovili na 9717 eur. „O priebehu prác na obhliadkach, prípadných drobných dopravných obmedzeniach a najmä o výsledných záveroch budeme podrobne informovať,“ konštatoval Suja.
Vlani v lete v meste obnovovali most cez potok Detvianka pri bývalej píle. Podľa hovorcu bol dlhodobo v zlom technickom stave. Počas rekonštrukcie kompletne vymenili mostný zvršok, vozovku, chodníky, zábradlia a opravili aj nosnú konštrukciu. Cieľom bolo predĺženie jeho životnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky. Oprava bola súčasťou projektu obnovy 14 mostov, ktorý uskutočnil Banskobystrický samosprávny kraj. Práce zabezpečovala spoločnosť Viakorp.
Spresnil, že navrhovaná diagnostika sa zameriava na kľúčové mostné objekty v rôznych častiach Detvy, ktoré denne využívajú stovky motoristov aj chodcov. Konkrétne ide podľa neho o most pri čističke v miestnej časti Krné či most na Ulici Andreja Hlinku pri štvrtej základnej škole. Taktiež o mosty na sídlisku pri pošte, na Námestí SNP pri Podpolianskom múzeu a pri kúpalisku v smere do miestnej časti Skliarovo.
Ako uviedol, prvou fázou celého procesu je obhliadka v teréne. Výstupom z podrobného monitoringu bude ucelený a odborný protokol. „V tomto dokumente budú presne definované technické závery a najmä konkrétne odporúčania k ďalšiemu postupu a rozsahu opráv pre každý jeden z monitorovaných mostov,“ objasnil. Samospráva tak získa jasný prehľad a odborný podklad, z ktorého bude môcť plánovať finančné prostriedky i samotný harmonogram budúcich stavebných prác.
Mesto poznamenalo, že odbornú prehliadku mostov zabezpečí na základe výsledkov výberového konania a uzatvorenej zmluvy o dielo špecializovaná spoločnosť Strength so sídlom v Žiline. Celkovú sumu za vypracovanie diagnostiky a protokolov v zmysle zmluvy stanovili na 9717 eur. „O priebehu prác na obhliadkach, prípadných drobných dopravných obmedzeniach a najmä o výsledných záveroch budeme podrobne informovať,“ konštatoval Suja.
Vlani v lete v meste obnovovali most cez potok Detvianka pri bývalej píle. Podľa hovorcu bol dlhodobo v zlom technickom stave. Počas rekonštrukcie kompletne vymenili mostný zvršok, vozovku, chodníky, zábradlia a opravili aj nosnú konštrukciu. Cieľom bolo predĺženie jeho životnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky. Oprava bola súčasťou projektu obnovy 14 mostov, ktorý uskutočnil Banskobystrický samosprávny kraj. Práce zabezpečovala spoločnosť Viakorp.