VIDELI STE HO?Polícia pátra po 18-ročnom Martinovi Mazáňovi z Kocurian

Kocurany 3. septembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 18-ročnom Martinovi Mazáňovi z Kocurian, okres Prievidza. Martin z domu odišiel ešte 31. augusta ráno autobusom na stanicu do Prievidze vybaviť si preukaz MHD a tiež do školy pre potvrdenia. Od tej doby nie je známy jeho súčasný pobyt, prípadne styky s inými osobami, informovala vo štvrtok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Nezvestný mal so sebou mobilný telefón, hnedú koženú peňaženku a občiansky preukaz. Mobilný telefón má vypnutý.



Martin Mazáň je vysoký približne 190 centimetrov, štíhlej postavy. Má zelené oči a krátke kučeravé tmavohnedé vlasy o dĺžke približne päť centimetrov. Nosí kontaktné šošovky. Naposledy mal oblečenú čiernu mikinu s kapucňou, čierne rifle, obuté mal čierne topánky a so sebou ruksak čiernej farby.



"Ak ste nezvestného Martina Mazáňa videli, kontaktujte nás na známom telefónnom čísle 158, prípadne na Facebooku, Polícia SR – Trenčiansky kraj, formou súkromnej správy," vyzvala polícia.