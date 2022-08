NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 15-ročnom A. Tamášovi

Trenčín 15. augusta (TASR) – Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 15-ročnom Adamovi Tamášovi z Centra pre deti a rodiny v Zlatovciach v Trenčíne. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Tamáš sa nevrátil späť do centra, doposiaľ nepodal o sebe žiadne správy a nie je známe miesto, kde by sa mohol zdržiavať. Nemá so sebou žiadne doklady.



"Adam je vysoký 170 centimetrov, štíhlej postavy. Má krátke tmavohnedé vlasy a tmavohnedé oči. Na sebe mal zelenú šuštiakovú bundu s kapucňou, čierne tričko s krátkym rukávom a tmavomodré krátke nohavice. Obuté mal čierno-biele tenisky," informovala hovorkyňa.



Akékoľvek informácie o hľadanom je možné podať telefonicky na čísle 158, prípadne na sociálnej sieti formou súkromnej správy.