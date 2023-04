VIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej 12-ročnej B. Midulovej zo Stupavy

Bratislava 19. apríla (TASR) - Polícia pátra po 12-ročnej Barbore Midulovej zo Stupavy. Dievča videli naposledy 18. apríla popoludní v mieste trvalého bydliska na Okružnej ulici, odkiaľ odišla na neznáme miesto. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková. Fotografiu nezvestnej zverejnila polícia na sociálnej sieti.



Dievča je vysoké 168 centimetrov, je strednej postavy, má sivozelené oči a dlhé ryšavé rovné vlasy. Naposledy mala oblečené mierne roztrhané modré rifle, bledoružové tenisky s vysokou bielou podrážkou, bledosivú mikinu s kapucňou a nápisom University na prednej časti a čiernu bundu (z vnútornej časti oranžová). So sebou mala aj čierny ruksak, zošúchaný s basketbalovým motívom a nápisom Chalenge.



Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť so žiadosťou o spoluprácu. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestnej osoby, je možné oznámiť na telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne súkromnou správou na profile polície na sociálnej sieti.