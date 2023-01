Muž pripravil 92-ročnú ženu z Košíc o úspory, pátra po ňom polícia

Košice 23. januára (TASR) - Polícia pátra po páchateľovi, ktorý v uplynulých dňoch podvodom pripravil 92-ročnú ženu z Košíc o 1500 eur. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Polícia v tejto súvislosti opäť apeluje na opatrnosť seniorov.



Dôchodkyňu telefonicky kontaktoval neznámy muž. "Predstavil sa ako policajt z kriminálky s tým, že chytajú podvodníkov a naviedol poškodenú ženu, aby z okna svojho bytu vyhodila v taške všetky peniaze, čo má doma. Ďalej uviedol, že policajti, ktorí sú všade po okolí ukrytí, podvodníkov zadržia a dôchodkyni za 'pomoc' poskytne veľkú odmenu a peniaze jej vráti," spresnila.



Vo veci začali trestné stíhanie pre zločin podvodu. Páchateľovi hrozí desaťročné väzenie.



V Košickom kraji vlani zaevidovali 62 podvodných konaní páchaných práve na osobách starších ako 60 rokov. Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli pri komunikácii s cudzími osobami opatrní, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a žiadať o peniaze a cennosti či ponúkať pomoc. "Je dôležité, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, rovnako tiež osoby, ktoré ich navštívili a sami bez ich kontaktovania ponúkajú pomoc," dodala Mésarová.



Pri objasňovaní týchto prípadov podľa jej slov uvítajú, ak občania kontaktujú políciu už pri prvých náznakoch, že ich chce niekto uviesť do omylu či pripraviť ich o financie. A to aj vtedy, ak by sa ďalším vyšetrovaním podvodné konanie nepreukázalo.