Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
VIDEO: Pátracia akcia v zime a hustej hmle skončila úspešne

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Do akcie sa zapojilo spolu 13 policajtov a desiatky dobrovoľníkov, ktorí prehľadávali okolie obce v chladnom počasí a hustej hmle.

Autor TASR
Trnava/Boleráz 13. novembra (TASR) - Pátracia akcia po nezvestnom 38-ročnom mužovi z okresu Trnava sa skončila úspešne. Jednému z dobrovoľných hasičov sa ho podarilo vypátrať v stredu (12. 11.) krátko po polnoci v podchladenom stave a so život ohrozujúcimi zraneniami v katastri obce Boleráz (okres Trnava). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

„Mužovi bola okamžite poskytnutá predlekárska pomoc až do príchodu posádky rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si ho prevzala do svojej starostlivosti,“ priblížili policajti. Do akcie sa zapojilo spolu 13 policajtov a desiatky dobrovoľníkov, ktorí prehľadávali okolie obce v chladnom počasí a hustej hmle.

.

