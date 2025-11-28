Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
< sekcia Regióny

Pátrajú po 16-ročnej Tatiane Lučivňákovej zo Zákamenného

.
16 ročná mladistvá Tatiana Lučivňáková je nezvestná od dňa 26. 11. 2025, kedy v skorých ranných hodinách odišla v Bratislave na neznáme miesto. Foto: TASR - KR PZ v Žiline

Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má čierne vlasy, zeleno-modré oči, piercing na pravom obočí a v nose.

Autor TASR
Zákamenné 28. novembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po 16-ročnej Tatiane Lučivňákovej zo Zákamenného. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.

Mladistvá je nezvestná od 26. novembra, kedy v skorých ranných hodinách odišla v Bratislave na neznáme miesto. „Od tej doby nepodala o sebe žiadne správy. Jej pobyt a pohyb nie je známy,“ upozornila hovorkyňa.

Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má čierne vlasy, zeleno-modré oči, piercing na pravom obočí a v nose. Naposledy mala oblečenú čiernu bundu, čierne tepláky, čiapku čiernej farby, topánky čiernej farby a ruksak.

Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu