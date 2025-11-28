< sekcia Regióny
Pátrajú po 16-ročnej Tatiane Lučivňákovej zo Zákamenného
Autor TASR
Zákamenné 28. novembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po 16-ročnej Tatiane Lučivňákovej zo Zákamenného. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.
Mladistvá je nezvestná od 26. novembra, kedy v skorých ranných hodinách odišla v Bratislave na neznáme miesto. „Od tej doby nepodala o sebe žiadne správy. Jej pobyt a pohyb nie je známy,“ upozornila hovorkyňa.
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má čierne vlasy, zeleno-modré oči, piercing na pravom obočí a v nose. Naposledy mala oblečenú čiernu bundu, čierne tepláky, čiapku čiernej farby, topánky čiernej farby a ruksak.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
