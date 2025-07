Pátrajú po 22-ročnej Márii, odišla z domu s novorodeným dieťaťom

Považská Bystrica 14. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 22-ročnej Márii Poljakovej z Považskej Bystrice. V pondelok odišla aj so svojim novorodeným dieťaťom z miesta bydliska a nepodala o sebe žiadnu správu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Mária Poljaková je vysoká 170 centimetrov, štíhlej postavy. Má hnedé vlasy po plecia, na rukách má tetovanie. Pri sebe by mala mať kočiar značky Jumana strakatej farby, spodná časť je čierna. Oblečené mala pravdepodobne čierne legíny a tmavé tričko.



„Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypátraniu nezvestnej a jej novonarodeného dieťaťa, je možné oznámiť na najbližší policajný útvar, alebo na bezplatnú policajnú linku 158. Prípadne je možné kontaktovať oficiálnu stránku polície na sociálnej sieti formou súkromnej správy,“ doplnila polícia.