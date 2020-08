Pátrajú po lupičovi, ktorý strieľal v reštaurácii pri Štrbskom plese

Bratislava 24. augusta (TASR) - Polícia pátra po lupičovi, ktorý v nedeľu (23. 8.) strieľal v reštaurácii pri Štrbskom plese. Informuje o tom na sociálnej sieti. Incident sa podľa policajtov obišiel bez zranenia.





Policajti informovali, že v nedeľu vo večerných hodinách vošiel do reštaurácie pri Štrbskom plese neznámy maskovaný muž so zbraňou v ruke. "Od personálu žiadal peniaze a pre výstrahu dvakrát vystrelil do stropu. Ozbrojený muž sa následne zmocnil časti tržby a z miesta činu ušiel na doposiaľ neznáme miesto," priblížila polícia.