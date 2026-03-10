Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pátrajú po M.Ježíkovi z Kysuckého Nového Mesta, vydali na neho zatykač

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po hľadanom 32-ročnom Marekovi Ježíkovi z Kysuckého Nového Mesta, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač. Foto: TASR - KR PZ v Žiline

Na menovaného vydal Okresný súd Žilina medzinárodný zatýkací rozkaz v trestnej veci zanedbania povinnej výživy.

Autor TASR
Čadca 10. marca (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po hľadanom 32-ročnom Marekovi Ježíkovi z Kysuckého Nového Mesta, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač. Informovala o tom v utorok žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Na menovaného vydal Okresný súd Žilina medzinárodný zatýkací rozkaz v trestnej veci zanedbania povinnej výživy,“ priblížila Kocková.

Akékoľvek informácie o hľadanom mužovi môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície.
