Pátrajú po M.Ježíkovi z Kysuckého Nového Mesta, vydali na neho zatykač
Na menovaného vydal Okresný súd Žilina medzinárodný zatýkací rozkaz v trestnej veci zanedbania povinnej výživy.
Autor TASR
Čadca 10. marca (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po hľadanom 32-ročnom Marekovi Ježíkovi z Kysuckého Nového Mesta, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač. Informovala o tom v utorok žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Na menovaného vydal Okresný súd Žilina medzinárodný zatýkací rozkaz v trestnej veci zanedbania povinnej výživy,“ priblížila Kocková.
Akékoľvek informácie o hľadanom mužovi môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície.
