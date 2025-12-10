< sekcia Regióny
Pátrajú po mužovi, ktorý rozbil výplň dverí električky v Bratislave
Akékoľvek informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje incident, pri ktorom koncom novembra rozbil vo večerných hodinách neznámy páchateľ kopaním sklenenú výplň dverí na električke na zastávke MHD Centrum na Špitálskej ulici v Bratislave. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie neznámeho muža.
