PÁTRAJÚ PO MUŽOVI: Môže pomôcť k objasneniu prípadu

Bratislava 30. mája (TASR) - Policajti pátrajú po totožnosti muža v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu ublíženia na zdraví, ktorý sa stal v nedeľu (26. 5.) na bratislavskej Záhradníckej ulici. Mohol by pomôcť k objasneniu fyzického napadnutia. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti, kde zverejnila video.



"Podľa doposiaľ zistených informácií na mieste udalosti došlo k fyzickému napadnutiu poškodeného zo strany neznámeho páchateľa. Osoba, po totožnosti ktorej pátrame, by svojimi informáciami mohla prispieť k objasneniu daného prípadu," priblížila polícia.



Občania, ktorí majú informácie, ktoré by viedli k zisteniu totožnosti osoby, ich môžu oznámiť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy.