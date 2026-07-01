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Pátrajú po mužovi, pod zámienkou výnosu z kryptomien okradol ženu
Verejnosť prosí o pomoc pri vyšetrovaní.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Bratislavská polícia pátra po mužovi, ktorý sa pod zámienkou výnosu z kryptomien dostal k účtom poškodenej ženy. Následne vykonal neoprávnené prevody. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila fotografiu neznámeho páchateľa. Verejnosť prosí o pomoc pri vyšetrovaní.
„Neznámy páchateľ mal kontaktovať poškodenú ženu s informáciou o tom, že vidí výnos kryptomeny na jej účte a mala by si ho vybrať. Po inštrukciách, ako nainštalovať aplikáciu na zdieľanie obrazovky, sa mal dostať k prístupom k jej bankovým účtom a vykonať neoprávnené prevody finančných prostriedkov,“ priblížila polícia. Podotkla, že prípad vyšetruje ako trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom správy na sociálnej sieti polície.
„Neznámy páchateľ mal kontaktovať poškodenú ženu s informáciou o tom, že vidí výnos kryptomeny na jej účte a mala by si ho vybrať. Po inštrukciách, ako nainštalovať aplikáciu na zdieľanie obrazovky, sa mal dostať k prístupom k jej bankovým účtom a vykonať neoprávnené prevody finančných prostriedkov,“ priblížila polícia. Podotkla, že prípad vyšetruje ako trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom správy na sociálnej sieti polície.