Streda 29. apríl 2026
POZNÁTE HO? Pátrajú po mužovi pre nález napodobeniny granátu

Na snímke osoba, po ktorej pátra polícia. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Polícia pátra po mužovi v súvislosti s nálezom napodobeniny granátu na Rázusovom nábreží v Bratislave, ku ktorému došlo 26. apríla. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I vyšetrujú okolnosti trestného činu šírenia poplašnej správy, ku ktorému došlo 26. apríla, keď bola na lavičke na Rázusovom nábreží v blízkosti mosta SNP nájdená napodobenina granátu,“ priblížil hovorca.

Polícia v súvislosti s vyšetrovaním udalosti pátra po totožnosti muža, ktorý by podľa nej mohol svojimi informáciami napomôcť k objasneniu prípadu.

Szeiff vyzval verejnosť, aby v prípade informácií o totožnosti alebo pohybe muža kontaktovala linku 158, obrátila sa na ktorékoľvek policajné oddelenie alebo zaslala polícii správu prostredníctvom sociálnej siete.

