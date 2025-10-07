Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
< sekcia Regióny

Pátrajú po páchateľovi, ktorý odcudzil retiazku za vyše 8000 eur

.
Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Polícia vyhotovila a zverejnila zo spomínaných záberov fotografie.

Autor TASR
Trnava 7. októbra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní krádeže, ktorá sa stala v máji. Doposiaľ nestotožnený páchateľ mal po 19.00 h vojsť do predajne zlatníctva v jednom z obchodných centier v Trnave a odcudziť z výkladnej vitríny vystavenú retiazku zo žltého kovu v hodnote 8250 eur. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, na zabezpečených kamerových záznamoch sú zachytené osoby, ktoré by mohli byť podozrivé, prípadne by mohli svojou výpoveďou prispieť k objasneniu skutku. Polícia vyhotovila a zverejnila zo spomínaných záberov fotografie. Verejnosť môže informácie o totožnosti osôb oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.


.

Neprehliadnite

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič