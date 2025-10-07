< sekcia Regióny
Pátrajú po páchateľovi, ktorý odcudzil retiazku za vyše 8000 eur
Polícia vyhotovila a zverejnila zo spomínaných záberov fotografie.
Autor TASR
Trnava 7. októbra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní krádeže, ktorá sa stala v máji. Doposiaľ nestotožnený páchateľ mal po 19.00 h vojsť do predajne zlatníctva v jednom z obchodných centier v Trnave a odcudziť z výkladnej vitríny vystavenú retiazku zo žltého kovu v hodnote 8250 eur. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, na zabezpečených kamerových záznamoch sú zachytené osoby, ktoré by mohli byť podozrivé, prípadne by mohli svojou výpoveďou prispieť k objasneniu skutku. Polícia vyhotovila a zverejnila zo spomínaných záberov fotografie. Verejnosť môže informácie o totožnosti osôb oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.
