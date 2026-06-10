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Pátrajú po páchateľovi, ktorý v Bratislave strhol žene retiazku

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Screenshot z policajného videa. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video daného skutku.

Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Polícia vyšetruje krádež retiazky, ktorú strhol žene z krku neznámy páchateľ pred vchodom do bytového domu na Rezedovej ulici v Bratislave. Udalosť sa stala 31. mája podvečer. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video daného skutku.

„Neznámy páchateľ pristúpil k poškodenej žene zozadu a prudkým trhnutím jej z krku strhol retiazku zo žltého kovu. Po čine utiekol smerom na Tomášikovu ulicu na neznáme miesto,“ približuje polícia.

Akékoľvek informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

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