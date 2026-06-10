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Pátrajú po páchateľovi, ktorý v Bratislave strhol žene retiazku
Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video daného skutku.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Polícia vyšetruje krádež retiazky, ktorú strhol žene z krku neznámy páchateľ pred vchodom do bytového domu na Rezedovej ulici v Bratislave. Udalosť sa stala 31. mája podvečer. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video daného skutku.
„Neznámy páchateľ pristúpil k poškodenej žene zozadu a prudkým trhnutím jej z krku strhol retiazku zo žltého kovu. Po čine utiekol smerom na Tomášikovu ulicu na neznáme miesto,“ približuje polícia.
Akékoľvek informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
„Neznámy páchateľ pristúpil k poškodenej žene zozadu a prudkým trhnutím jej z krku strhol retiazku zo žltého kovu. Po čine utiekol smerom na Tomášikovu ulicu na neznáme miesto,“ približuje polícia.
Akékoľvek informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.