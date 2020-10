Pátrajú po páchateľovi, ktorý vykradol reštauráciu v Rimavskej Sobote

Rimavská Sobota 12. októbra (TASR) – Polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý počas víkendu vykradol reštauráciu na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. O udalosti informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová s tým, že k nej došlo niekedy od 9. októbra večer do 12. októbra ráno.



„Zatiaľ neznámy páchateľ sa vlámal do priestorov reštaurácie, kde nič neukradol ani nič nepoškodil. Následne sa dostal do priestorov kuchyne reštaurácie a baru, kde ukradol voľne položenú tržbu. Poškodeným spôsobil škodu 143 eur,“ povedala hovorkyňa.



Dodala, že prípad je v štádiu vyšetrovania a polícia v Rimavskej Sobote už začala trestné stíhanie pre prečin krádeže.