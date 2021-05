Pátranie na rieke Laborec po nezvestnom je zatiaľ neúspešné

Palín 4. mája (TASR) – Pátranie po 49-ročnom mužovi, ktorý bol naposledy videný pri rieke Laborec v katastrálnom území obce Palín v okrese Michalovce, je zatiaľ neúspešné. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Záchranné zložky majú po nezvestnom pátrať od soboty 1. mája. Do akcie boli zapojení hasiči a policajti vrátane psovoda so služobným psom. Keďže výsledok nepriniesla, pokračovali v nej aj v nedeľu 2. mája. "Počas nedele opäť prebiehala pátracia akcia za pomoci špeciálneho služobného psa Horskej záchrannej služby, avšak hľadaného muža sa ani v nedeľu, ani doposiaľ, stále nepodarilo nájsť," doplnila hovorkyňa.