PÁTRANIE: Neznámi páchatelia kradli v drogérii v Bratislave

Policajné foto. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Neznámi páchatelia, dvaja muži a jedna žena, odcudzili z predajnej plochy rôzny drogériový tovar, približuje polícia.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Bratislavská polícia objasňuje krádež v drogérii, ku ktorej došlo začiatkom novembra popoludní v jednej z predajní v obchodnom centre na ulici Cesta na Senec. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zároveň zverejnila fotografie neznámych páchateľov.

„Neznámi páchatelia, dvaja muži a jedna žena, odcudzili z predajnej plochy rôzny drogériový tovar,“ približuje polícia. V tejto súvislosti sa obracia s prosbou o pomoc na verejnosť. Akékoľvek informácie k totožnosti osôb, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

