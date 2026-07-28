< sekcia Regióny
VIDEO: Pátranie po 3-ročnom chlapcovi pri obci Huncovce pokračuje
So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Huncovce 28. júla (TASR) - Pátranie po 3-ročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, v utorok pokračuje. So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch. Hľadaný chlapec sa tam mohol ukryť. Po dieťati pátrajú od pondelka (27. 7.).
Do pátrania boli v pondelok nasadené policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a využívali aj policajný dron. Po chlapcovi pátral i vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR vybavený termovíziou a zapojil sa tiež Pátrací tím Východ, ako i dobrovoľnícky kynologický tím Canislog Poprad.
Do pátrania boli v pondelok nasadené policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a využívali aj policajný dron. Po chlapcovi pátral i vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR vybavený termovíziou a zapojil sa tiež Pátrací tím Východ, ako i dobrovoľnícky kynologický tím Canislog Poprad.