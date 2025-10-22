Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nočné pátranie po kobyle Tesse: Zmätené zviera našli mestskí policajti

Ilustračné foto. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Hliadke sa Tessu podarilo odchytiť a dočasne ustajniť.

Autor TASR
Šaľa 22. októbra (TASR) - Mestskí policajti v Šali počas nočnej služby zachraňovali stratenú kobylu Tessu. Zmätené zviera videl pobehovať v mestskej časti Veča taxikár, ktorý kontaktoval mestskú políciu.

Hliadke sa Tessu podarilo odchytiť a dočasne ustajniť. „Majiteľ si v stredu ráno všimol, že mu kobyla chýba. Po krátkom pátraní zistil, že o ňu bolo v noci dobre postarané. Tessa je už aktuálne opäť v bezpečí vo svojej stajni vo Veči,“ informovala mestská polícia.
