Pátranie po nezvestnom Poliakovi vo Vysokých Tatrách pokračuje

Vysoké Tatry 27. septembra (TASR) - Záchranári naďalej bezúspešne pátrajú po Poliakovi, ktorý sa stratil vo Vysokých Tatrách ešte v sobotu (23. 9.). Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke informovala, že turistu, ktorý mal schádzať z Ľadového štítu, a pritom si privodil vážny úraz dolnej končatiny, hľadalo aj v utorok (25. 9.) v teréne 23 záchranárov so šiestimi záchranárskymi psami.



"Pri pátraní bol opäť nasadený aj vrtuľník z Letky Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorý letecky prepravil záchranárov na miesto zásahu a následne pátral zo vzduchu. Pátranie pokračovalo až do večerných hodín," uviedla HZS. Záchranárom sa podarilo prehľadať prevažne južné časti Baraních rohov, Snehového štítu, Malého Ľadového štítu, Ľadového štítu a Snehovej veže a tiež skalné suťoviská.



Nezvestnosť 50-ročného Poliaka nahlásili v sobotu večer poľskí záchranári. HZS sa so zraneným turistom podarilo skontaktovať, nebol však schopný uviesť svoju presnú polohou ani nepotvrdil zaslaný lokalizačný link. Neskôr už bol telefón nedostupný.



Pátracia akcia sa začala ešte v nočných hodinách, profesionálni i dobrovoľní záchranári hľadali muža v zlom počasí a silnom vetre do skorých ranných hodín v juhovýchodnej stene štítu smerom ku Spišským plesám a Téryho chate. Pátranie pokračovalo v nedeľu (24. 9.) aj za pomoci dronu, ktorý preletel ponad oblasť Sedielka, Malého Ľadového štítu a Baranieho sedla. Pre zlé poveternostné podmienky nebolo možné nasadiť leteckú techniku, záchranári tak prešli územie pozemne, avšak bezúspešne.



V pondelok sa poveternostné podmienky zlepšili, záchranárov vo vytypovaných lokalitách tak vysadil vrtuľník Letky MV SR a Poliaka opäť hľadali pozemne aj za pomoci dvoch dronov. Pátranie po turistovi bude podľa HZS pokračovať aj v stredu.