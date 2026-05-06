< sekcia Regióny
PÁTRANIE SO ŠŤASTNÝM KONCOM: Polícia našla nezvestného pri Košiciach
Policajti počas dňa preverovali viaceré možné verzie pohybu nezvestného muža.
Autor TASR
Košice 6. mája (TASR) - Pátranie po nezvestnom 56-ročnom mužovi v okolí obce Belža v okrese Košice-okolie malo v utorok (5. 5.) šťastný koniec a podarilo sa ho nájsť podvečer v katastri obce Seňa pri účelovej ceste. Do rozsiahlej pátracej akcie sa od skorých ranných hodín zapojili policajti, hasiči, kynológovia, záchranári aj dobrovoľníci. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Oznámenie o nezvestnosti muža z Košíc prijali policajti v utorok krátko po 6.30 h na tiesňovej linke 158. Podľa oznámenia sa muž v Belži vzdialil od svojho domu. „Jeho manželka mala o neho vážnu obavu, keďže mal byť dezorientovaný, pri sebe mohol mať nôž a existovala dôvodná obava o jeho život a zdravie. Situáciu komplikovala aj informácia, že pred odchodom mohol užiť väčšie množstvo liekov,“ uviedla polícia.
Pátracie skupiny následne prehľadávali terén v okolí obcí Belža, Seňa, Gyňov a Haniska, a to pešo, na štvorkolkách, s využitím dronov aj služobných a záchranárskych psov. Do akcie bolo nasadených viac ako 70 osôb, tri drony, tri vozidlá a dve štvorkolky.
Policajti počas dňa preverovali viaceré možné verzie pohybu nezvestného muža. O situácii boli prostredníctvom obecných rozhlasov informovaní aj obyvatelia okolitých obcí.
Krátko po 19.00 h prišla správa, že nezvestného muža sa podarilo nájsť. „Bol pri vedomí, reagoval na podnety a následne si ho prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala na ošetrenie,“ uviedla polícia.
Oznámenie o nezvestnosti muža z Košíc prijali policajti v utorok krátko po 6.30 h na tiesňovej linke 158. Podľa oznámenia sa muž v Belži vzdialil od svojho domu. „Jeho manželka mala o neho vážnu obavu, keďže mal byť dezorientovaný, pri sebe mohol mať nôž a existovala dôvodná obava o jeho život a zdravie. Situáciu komplikovala aj informácia, že pred odchodom mohol užiť väčšie množstvo liekov,“ uviedla polícia.
Pátracie skupiny následne prehľadávali terén v okolí obcí Belža, Seňa, Gyňov a Haniska, a to pešo, na štvorkolkách, s využitím dronov aj služobných a záchranárskych psov. Do akcie bolo nasadených viac ako 70 osôb, tri drony, tri vozidlá a dve štvorkolky.
Policajti počas dňa preverovali viaceré možné verzie pohybu nezvestného muža. O situácii boli prostredníctvom obecných rozhlasov informovaní aj obyvatelia okolitých obcí.
Krátko po 19.00 h prišla správa, že nezvestného muža sa podarilo nájsť. „Bol pri vedomí, reagoval na podnety a následne si ho prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala na ošetrenie,“ uviedla polícia.