PÁTRANIE: Stratila sa 16-ročná Viktória z okresu Senica

Policajné foto. Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

Nezvestná je vysoká približne 165 centimetrov, štíhlej postavy. Má tmavé vlasy, tetovanie na ľavom predlaktí z vnútornej strany ruky, na chrbte a ľavom boku pri bruchu má jazvy po operácii.

Autor TASR
Senica 15. novembra (TASR) - Polícia žiada širokú verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 16-ročnej Viktórii z okresu Senica. Dievča odišlo z domu v stredu 12. novembra v ranných hodinách. Nevzalo si so sebou žiadne osobné veci ani telefón, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Odvtedy sa nikomu neozvalo, nepodalo o sebe žiadnu správu a miesto jeho súčasného pohybu a pobytu nie je známe.

Polícia žiada občanov, aby v prípade akýchkoľvek informácií o súčasnom pobyte alebo pohybe nezvestnej kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158, prípadne sa dostavili na ktorékoľvek obvodné oddelenie Policajného zboru alebo napísali správu na sociálnej sieti.

