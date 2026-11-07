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PÁTRANIE VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Ján je už druhý deň nezvestný
Pátracia akcia sa začala v noci.
Autor TASR
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Poprad 7. novembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pátra vo Vysokých Tatrách po 58-ročnom Jánovi, ktorý v piatok (6. 11.) v skorých ranných hodinách odišiel z Košíc do Tatier a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Napriek doterajšiemu pátraniu sa ho horským záchranárom nepodarilo nájsť. HZS o tom informuje na webovej stránke.
Pátracia akcia sa začala v noci. „Keďže je dôvodné podozrenie, že osoba je v ohrození na zdraví alebo živote, obraciame sa na verejnosť s prosbou o pomoc pri pátraní po nezvestnej osobe,“ uviedli horskí záchranári. Ľudí, ktorí muža videli alebo majú akékoľvek informácie o jeho pohybe, najmä počas piatka, žiadajú, aby kontaktovali HZS na telefónnom čísle 18 300, tiesňovú linku 112 alebo políciu na čísle 158.
Pátracia akcia sa začala v noci. „Keďže je dôvodné podozrenie, že osoba je v ohrození na zdraví alebo živote, obraciame sa na verejnosť s prosbou o pomoc pri pátraní po nezvestnej osobe,“ uviedli horskí záchranári. Ľudí, ktorí muža videli alebo majú akékoľvek informácie o jeho pohybe, najmä počas piatka, žiadajú, aby kontaktovali HZS na telefónnom čísle 18 300, tiesňovú linku 112 alebo políciu na čísle 158.