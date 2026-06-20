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PÁTRANIE:Hľadaný vodič má pomôcť pri vyšetrovaní smrti osoby v Gelnici
Policajti na mieste vykonávajú potrebné procesné úkony.
Autor TASR
Gelnica 20. júna (TASR) - V Gelnici došlo v sobotu k násilnej trestnej činnosti, pričom polícia pátra po vozidle a osobe, ktorá má pomôcť pri vyšetrovaní. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti potvrdilo, že na mieste udalosti bola nájdená jedna osoba bez známok života.
„Policajti na mieste vykonávajú potrebné procesné úkony. V tejto súvislosti pátrame po osobe, ktorá môže pomôcť pri vyšetrovaní skutku. Podľa doterajších informácií osoba z miesta odišla v osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia sivej farby, evidenčné číslo GL 055AX. Ak uvedené vozidlo spozorujete, nepribližujte sa k nemu, osobu neoslovujte, nesnažte sa ju zastaviť ani kontaktovať,“ vyzýva polícia. Ak občania uvedené vozidlo videli alebo disponujú informáciami o jeho pohybe či aktuálnom mieste, bezodkladne majú kontaktovať linku 158.
„Policajti na mieste vykonávajú potrebné procesné úkony. V tejto súvislosti pátrame po osobe, ktorá môže pomôcť pri vyšetrovaní skutku. Podľa doterajších informácií osoba z miesta odišla v osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia sivej farby, evidenčné číslo GL 055AX. Ak uvedené vozidlo spozorujete, nepribližujte sa k nemu, osobu neoslovujte, nesnažte sa ju zastaviť ani kontaktovať,“ vyzýva polícia. Ak občania uvedené vozidlo videli alebo disponujú informáciami o jeho pohybe či aktuálnom mieste, bezodkladne majú kontaktovať linku 158.