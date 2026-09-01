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DRÁMA NA ZÁHORÍ: Chlapček naskočil do člna, ten sa uvoľnil od brehu
Čln sa od brehu odpojil a vplyvom vetra sa vzďaľoval ďalej na vodu.
Autor TASR
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Holíč 1. septembra (TASR) - Hliadka Mestskej polície Holíč pomohla v pondelok (31. 8.) päťročnému chlapcovi, ktorý sa počas hry dostal do rybárskeho člna na mestskom rybníku pri Holíčskom zámku. Čln sa následne od brehu uvoľnil a vietor ho začal unášať po hladine. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti si na mestskom rybníku všimli malého chlapca v rybárskom člne, ktorý sa vzďaľoval od brehu,“ ozrejmila radnica. V rovnakom čase ich oslovila jeho matka. Päťročný chlapec podľa polície zo zvedavosti nastúpil do voľne stojaceho rybárskeho člna, ktorý bol pravdepodobne nedostatočne ukotvený.
Čln sa od brehu odpojil a vplyvom vetra sa vzďaľoval ďalej na vodu. „Jeden z členov hliadky si vyzliekol časť uniformy, vošiel do vody a čln bezpečne pritiahol k brehu. Chlapček bol v poriadku a hneď sa vrátil k mame,“ doplnilo mesto.
„Policajti si na mestskom rybníku všimli malého chlapca v rybárskom člne, ktorý sa vzďaľoval od brehu,“ ozrejmila radnica. V rovnakom čase ich oslovila jeho matka. Päťročný chlapec podľa polície zo zvedavosti nastúpil do voľne stojaceho rybárskeho člna, ktorý bol pravdepodobne nedostatočne ukotvený.
Čln sa od brehu odpojil a vplyvom vetra sa vzďaľoval ďalej na vodu. „Jeden z členov hliadky si vyzliekol časť uniformy, vošiel do vody a čln bezpečne pritiahol k brehu. Chlapček bol v poriadku a hneď sa vrátil k mame,“ doplnilo mesto.