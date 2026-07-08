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Patróna Nitry sv. Svorada-Andreja si obyvatelia uctia púťou na Zobor
Púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v ruinách Zoborského kláštora, ktorá začne o 19.00 h.
Autor TASR
Nitra 8. júla (TASR) - Pešou procesiou od Kostola sv. Petra a Pavla (Františkáni) k ruinám Zoborského kláštora v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada v Nitre na Zobore sa začne púť k svätému Svoradovi-Andrejovi, patrónovi mesta. Uskutoční sa v piatok 17. júla, informovalo Nitrianske biskupstvo.
Púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v ruinách Zoborského kláštora, ktorá začne o 19.00 h. Jej hlavným celebrantom bude František Rábek, emeritný biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Po skončení liturgickej slávnosti je pre účastníkov pripravený kultúrny a spoločenský program, ako aj prehliadky ruín Zoborského kláštora so sprievodcom.
Podľa starobylej tradície deň pred púťou alebo aspoň večer pred ňou je potrebné prežiť ako čas pôstu a pokánia. Tak sa k tomu ešte na začiatku 18. storočia v čase morovej epidémie zaviazali obyvatelia mesta Nitra.
Spoločný sviatok sv. Svorada-Andreja a Beňadika je 17. júla. Sú hlavnými patrónmi Nitrianskej diecézy. Svätý Svorad je od roku 1739 patrónom mesta Nitra. Uctievajú ich nielen benediktíni, ale aj kamalduli a pavlíni, povedal biskup Viliam Judák.
Svorad bol pôvodom Poliak, na Slovensko prišiel okolo roku 1020. V benediktínskom kláštore svätého Hipolyta na Zobore ho prijal opát Filip, od ktorého dostal rehoľné meno Andrej. Svorad-Andrej sa po istom čase spoločného života utiahol do samoty a tam viedol pustovnícky život. Zomrel okolo roku 1030. Pozostatky sú uložené v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma. Najväčšia časť relikvií je v Pálffyovom relikviári z roku 1674.
Púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v ruinách Zoborského kláštora, ktorá začne o 19.00 h. Jej hlavným celebrantom bude František Rábek, emeritný biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Po skončení liturgickej slávnosti je pre účastníkov pripravený kultúrny a spoločenský program, ako aj prehliadky ruín Zoborského kláštora so sprievodcom.
Podľa starobylej tradície deň pred púťou alebo aspoň večer pred ňou je potrebné prežiť ako čas pôstu a pokánia. Tak sa k tomu ešte na začiatku 18. storočia v čase morovej epidémie zaviazali obyvatelia mesta Nitra.
Spoločný sviatok sv. Svorada-Andreja a Beňadika je 17. júla. Sú hlavnými patrónmi Nitrianskej diecézy. Svätý Svorad je od roku 1739 patrónom mesta Nitra. Uctievajú ich nielen benediktíni, ale aj kamalduli a pavlíni, povedal biskup Viliam Judák.
Svorad bol pôvodom Poliak, na Slovensko prišiel okolo roku 1020. V benediktínskom kláštore svätého Hipolyta na Zobore ho prijal opát Filip, od ktorého dostal rehoľné meno Andrej. Svorad-Andrej sa po istom čase spoločného života utiahol do samoty a tam viedol pustovnícky život. Zomrel okolo roku 1030. Pozostatky sú uložené v nitrianskej Katedrále sv. Emeráma. Najväčšia časť relikvií je v Pálffyovom relikviári z roku 1674.